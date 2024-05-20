Нардеп Мережко о смене руководства в Иране: Будут выборы – возможны протесты

Александр Мережко заявил LIGA.net, что в Иране могут произойти демократические перемены после смерти президента Ибрагима Раиси

Ибрагим Раиси (Фото: Mehr)

Смена руководства Ирана после гибели президента Ибрагима Раиси вряд ли изменит политику страны, однако "окно" для смены политического режима есть. Такое мнение высказал нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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Сразу после подтверждения смерти Раисе стало известно, что первый вице-президент Ирана Мохаммаад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны в течение 50 дней. За это время должны пройти внеочередные президентские выборы. Мохбер уже создал шесть специальных комитетов по управлению страной в ближайшее время.

По мнению Мережко, смена руководства в Иране вряд ли изменит политику этой страны. В то же время, поскольку в Иране должны пройти президентские выборы, "это открывает определенные возможности для оппонентов иранского репрессивного режима внутри страны".

"Я не исключаю усиления протестных настроений и протестов в Иране в предвыборный период. И хотя шансов на смену нынешнему клерикально-авторитарному режиму немного, они все-таки есть", – заявил нардеп.

Мережко не исключил, что в Иране могут произойти демократические перемены.

"Это определенный шанс для народа Ирана и многое зависит от того, сможет ли иранская демократическая оппозиция воспользоваться этим шансом", — заявил он.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, пересекая горную местность в сильном тумане. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что никакого нарушения в государственных делах из-за ситуации не произойдет.

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