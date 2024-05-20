Дуда сравнил смерть Раиси с гибелью Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском
Президент Польши Анджей Дуда выразил сожаление о смерти президента Ирана Ибрагима Раиси, сравнив этот инцидент с авиакатастрофой под российским Смоленском, в которой в 2010 году погиб бывший польский лидер Лех Качиньский. Соответствующее сообщение он опубликовал на странице X.
Дуда начал с того, что был глубоко потрясен известием о трагической гибели президента Ирана, и добавил, что Польша якобы понимает иранский народ.
"Немногие народы имеют такие трагические страницы в своей истории. Но нам, полякам, которых в 2010 году ужасно поразила катастрофа польского правительственного самолета в российском Смоленске, знакомо чувство шока и пустоты, остающееся в человеческих сердцах и в государстве после внезапной потери политической и общественной элиты, после внезапной потери близких и друзей", – написал польский лидер.
В 2008 году Качиньский боролся за интеграцию Украины в НАТО, настаивая на предоставлении стране плана действий по членству в блоке. Он регулярно уверял украинцев в постоянной поддержке Польшей следования Украины в ЕС и НАТО.
Иран при правлении Раиси известен своей поддержкой России в войне против Украины, в частности, в поставках стране-агрессору дронов-камикадзе типа Shahed, которые каждый день убивают украинцев.
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