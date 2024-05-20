Дуда сравнил смерть Раиси с гибелью Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском

Президент Польши заявил, что Польша, как никто другой, якобы понимает иранцев, президент которых, союзник РФ, погиб в авиакатастрофе

Лех Качиньский (Фото: МИД Польши)

Президент Польши Анджей Дуда выразил сожаление о смерти президента Ирана Ибрагима Раиси, сравнив этот инцидент с авиакатастрофой под российским Смоленском, в которой в 2010 году погиб бывший польский лидер Лех Качиньский. Соответствующее сообщение он опубликовал на странице X.

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Дуда начал с того, что был глубоко потрясен известием о трагической гибели президента Ирана, и добавил, что Польша якобы понимает иранский народ.

"Немногие народы имеют такие трагические страницы в своей истории. Но нам, полякам, которых в 2010 году ужасно поразила катастрофа польского правительственного самолета в российском Смоленске, знакомо чувство шока и пустоты, остающееся в человеческих сердцах и в государстве после внезапной потери политической и общественной элиты, после внезапной потери близких и друзей", – написал польский лидер.

В 2008 году Качиньский боролся за интеграцию Украины в НАТО, настаивая на предоставлении стране плана действий по членству в блоке. Он регулярно уверял украинцев в постоянной поддержке Польшей следования Украины в ЕС и НАТО.

Иран при правлении Раиси известен своей поддержкой России в войне против Украины, в частности, в поставках стране-агрессору дронов-камикадзе типа Shahed, которые каждый день убивают украинцев.

СПРАВКА 10 апреля 2010 года у военного аэродрома "Северный" под Смоленском произошла авиакатастрофа. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, среди которых и тогдашний президент Лех Качиньский с первой леди. В 2011 году Международный авиационный комитет в Москве и польские расследователи пришли к выводу, что причиной аварии могла быть ошибка пилотов. Польша возложила ответственность на российских диспетчеров, но Москва этого не признала. В 2022 году Польша заявила, что причастность России к авиакатастрофе считается установленной. В декабре 2023 года, когда премьер-министром Польши снова стал 10 апреля 2010 года у военного аэродрома "Северный" под Смоленском произошла авиакатастрофа. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, среди которых и тогдашний президент Лех Качиньский с первой леди. В 2011 году Международный авиационный комитет в Москве и польские расследователи пришли к выводу, что причиной аварии могла быть ошибка пилотов. Польша возложила ответственность на российских диспетчеров, но Москва этого не признала. В 2022 году Польша заявила, что причастность России к авиакатастрофе считается установленной. В декабре 2023 года, когда премьер-министром Польши снова стал Дональд Туск , новый кабинет министров распустил правительственную комиссию, созданную для повторного расследования трагедии.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, пересекая горную местность в сильном тумане. "Верховный лидер" Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что никакого нарушения в государственных делах из-за ситуации не произойдет.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил, среди них и Раиси.

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