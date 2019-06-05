Штаб рассказал, как вчера под Авдеевкой погибли военные

В районе Новоселовки Второй (фото - Yasha Rudchenko/Google Maps)

Двое военнослужащих ВСУ, которые погибли вчера в Донбассе после 18:00, везли на позиции подразделения продукты питания - и попали под обстрел оккупационной армии РФ. Об обстоятельствах их гибели сообщил штаб ООС.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Новоселовка Вторая на север от Авдеевки в Донецкой области. Боевики выпустили по военному вездеходу ГАЗ-66 противотанковую управляемую ракету.

Новоселовка Вторая на карте района:

Еще один военнослужащий, который был в грузовике, получил ранения. Ему оказали первую медпомощь и эвакуировали в мобильный военный госпиталь.

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