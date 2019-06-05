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05.06.2019, 09:18

Штаб рассказал, как вчера под Авдеевкой погибли военные

Штаб рассказал, как вчера под Авдеевкой погибли военные - Фото
В районе Новоселовки Второй (фото - Yasha Rudchenko/Google Maps)

Бойцы везли продукты питания побратимам на позиции: в их ГАЗ-66 попали ракетой из ПТРК

Двое военнослужащих ВСУ, которые погибли вчера в Донбассе после 18:00, везли на позиции подразделения продукты питания - и попали под обстрел оккупационной армии РФ. Об обстоятельствах их гибели сообщил штаб ООС.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Новоселовка Вторая на север от Авдеевки в Донецкой области. Боевики выпустили по военному вездеходу ГАЗ-66 противотанковую управляемую ракету.

Новоселовка Вторая на карте района:

Еще один военнослужащий, который был в грузовике, получил ранения. Ему оказали первую медпомощь и эвакуировали в мобильный военный госпиталь.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.  

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Теги: война в донбассе, потери, новоселовка вторая, газ-66
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