На фронте погибли украинские воины. Ответ ВСУ не заставил ждать

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На фронте российско-украинской войны в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сводке за 4 июня.

Разведка докладывает, что один оккупант уничтожен, и один ранен.

С начала текущих суток, 5 июня, агрессор четыре раза обстрелял позиции ВСУ. Погиб один украинский воин. Ответ оккупантам был мгновенный - потери врага уточняются.

Только за минувшие сутки, 4 июня, гибридная армия РФ 16 раз стреляла в сторону украинских позиций, трижды из запрещенных Минском минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также оккупанты применяли вооружение БМП, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое и снайперское оружие.

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