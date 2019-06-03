Зеленский: У нас есть новые конкретные решения по Донбассу

Фото: president.gov.ua

У представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе есть конкретные новые предложения, которые будут озвучены на заседании в Минске 5 июня. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге в Администрации президента.

По словам Зеленского, у украинской стороны уже есть конкретные предложения. "Но у нас нет много лет на прекращение войны и на продолжение Минска, поэтому я хотел бы, чтобы все эти предложения были объединены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал он.

Президент отметил, что с партнерами из США, Франции, Германии и других стран Евросоюза обсуждал вопрос прекращения огня в Донбассе.

В конце брифинга, после того, как выступил представитель Украины в трехсторонней группе Леонид Кучма, Зеленский снова взял слово и добавил: "У нас действительно есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается".

Сегодня Зеленский вернул Кучму в украинскую делегацию на переговорах в Минске.

Ранее министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём после переговоров с Зеленским заявила, что его предложения по достижению мира в Донбассе должны быть более конкретизированными.