Швеция: Зеленский должен конкретизировать предложения по Донбассу

Маргот Вальстрём (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём после переговоров с президентом Владимиром Зеленским заявила, что его предложения по достижению мира в Донбассе должны быть более конкретизированными. Об этом она сказала журналистам, сообщает УНИАН.

Вальстрём заявила, что новая украинская власть "установила ряд приоритетов, но они, наверное, должны стать более конкретными".

"Это (достижение мира в Донбассе, - ред.) занимает важное место в повестке дня, но куда это приведет, еще предстоит выяснить. Я думаю, что они должны получить шанс представить конкретные предложения", - подчеркнула глава МИД Швеции.

Она также сообщила, что со стороны Зеленского прозвучало предложение о разработке плана поддержки людей, которые живут вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Глава МИД Швеции заверила в намерении помогать и поддерживать Украину, если реформы будут внедряться успешно.

В АП по итогам переговоров с Вальстрём и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем сообщили, что Зеленский выступает за сохранение санкций против России, пока украинские территории не будут полностью возвращены.