План СНБО по Донбассу: Данилюк говорит о секретных наработках

Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)

Будущее решение Совета национальной безопасности и обороны по ситуации на востоке Украины должно быть комплексным, потому что "любая идея, которую мы озвучили, одна не сработает". Наработки по этому плану секретные, заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, пишет BBC News Україна.

Потребуется "комплекс мероприятий, а также понимание, чего мы ожидаем и от другой стороны", сказал координатор ведомства. Кого Данилюк имеет ввиду под "другой стороной", он не уточнил.

Секретарь СНБО считает, что снятие торговой блокады с ОРДЛО "само по себе ничего не принесет".

"Спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении. Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф", - сказал он.

Данилюк также пообещал, что заседание СНБО по Донбассу "готовится", но пока не проводится, так как "самое простое - это сделать еще одно заявление".

ОРДЛО - это "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", то есть захваченные оккупационными силами России территории Украины.

С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли восемь военнослужащих.

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