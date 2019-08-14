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14.08.2019, 14:22

Будни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронта

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Будни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронта
Будни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронта
Будни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронтаБудни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронта

Фронтовая авдеевская промзона - один из "брендов" российско-украинской гибридной войны

В сети появились новые фотографии с линии фронта, которая проходит около старой части Авдеевки в так называемой "промке" - промышленной зоне города-сателлита Донецка. Галерею опубликовала Facebook-группа Стилет.

Последние масштабные бои в авдеевской промзоне шли в январе-феврале 2017-гоФоторепортаж из-под Авдеевки был также в конце того года.

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Смотрите фото: Они знают цену жизни: будни ВСУ из авдеевской промзоны

Фото: Володимир Патола / Стилет

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Теги: война, Донбасс, авдеевка, промзона
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