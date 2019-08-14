Будни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронта

В сети появились новые фотографии с линии фронта, которая проходит около старой части Авдеевки в так называемой "промке" - промышленной зоне города-сателлита Донецка. Галерею опубликовала Facebook-группа Стилет.

Последние масштабные бои в авдеевской промзоне шли в январе-феврале 2017-го. Фоторепортаж из-под Авдеевки был также в конце того года.

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Фото: Володимир Патола / Стилет