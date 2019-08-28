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28.08.2019, 13:41

"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото

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"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото
"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото
"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото

Под посольством РФ в Киеве проходит акция "Время не лечит"

Родственники погибших в Донбассе бойцов подготовили открытое письмо для посольств ряда стран с требованием не допустить возвращения РФ на саммит сверхдержав G8. Об этом сообщает журналист Радио Свобода Евгений Солонина в Twitter.

 28 августа под посольством РФ в Киеве проходит акция "Время не лечит". Согласно предоставленной информации, на акцию пришли несколько сотен человек, среди которых родственники погибших в Донбассе бойцов.

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В ходе акции объединение жен и матерей участников АТО заявили, что подготовили открытое письмо, адресованное дипломатическим представительствам ряда стран. Они требуют не допустить возвращения РФ в G8.

"Мы никогда не будем братьями c Россией! Между нами - река крови и слез!", - выразила свою позицию мать погибшего солдата.

Участники протеста также повязали на забор посольства красные шарики, символизирующие кровь.

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Теги: оос, ВСУ, Донбасс, АТО, погибшие, g7, бойцы, g8
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