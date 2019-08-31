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Зеленский обвинил МИД в препятствовании контактам с Путиным

Зеленский обвинил МИД в препятствовании контактам с Путиным - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
31.08.2019, 21:37

Президент утверждает, что позвонить президенту страны-агрессора требовали от него близкие политзаключенных

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих первых контактах с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

Согласно сообщению телеканала, Зеленский обвинил бывших сотрудников МИД Украины в том, что они "не допускали" его переговоры с Путиным.

"Для них - не дай бог сейчас моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным, не дай бог такое произойдет. Я за это их и ... не хочу говорить о моем отношении к ним. Поэтому я решил ему позвонить. Мы познакомились, у нас был разговор около 30 минут", - сказал Зеленский.

По его словам, говорили о ситуации в Донбассе, об обмене пленными.

"Он говорил мне информацию, которой он владеет, я ему говорил об информации, которую знаю я. И это разные информации о происходящем на Донбассе. У нас был, я думаю, предметный разговор, потому что мы определили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят", - сказал президент.

Зеленский утверждает, что позвонить Путину требовали от него близкие украинских политзаключенных.

Во время второго телефонного разговора, по словам Зеленского, они с Путиным договорились о личной встрече в нормандском формате.

28 августа Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Достигнута договоренность о предваряющей переговоры нормандской четверки подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года.

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Владимир Зеленский Донбасс МИД владимир путин политзаключенные
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