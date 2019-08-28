Нормандский формат. Зеленский и Меркель сделали шаг к встрече

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Достигнута договоренность о предваряющей переговоры нормандской четверки подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Кроме того, стороны обсудили результаты саммита Большой семерки в Биаррице. Зеленский поблагодарил Меркель за последовательную позицию Германии относительно невозможности присоединения России к G7 в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.
Также сообщается, что президент рассказал канцлеру о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности, о выполнении украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской. Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран нормандской четверки.
Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.
Во время разговора были также обсуждены ряд вопросов украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия сторон на международной арене.
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