Нормандский формат. Зеленский и Меркель сделали шаг к встрече

Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Достигнута договоренность о предваряющей переговоры нормандской четверки подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Кроме того, стороны обсудили результаты саммита Большой семерки в Биаррице. Зеленский поблагодарил Меркель за последовательную позицию Германии относительно невозможности присоединения России к G7 в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Также сообщается, что президент рассказал канцлеру о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности, о выполнении украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской. Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран нормандской четверки.

Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Во время разговора были также обсуждены ряд вопросов украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия сторон на международной арене.

Сегодня посол Украины в Германии и спикер федерального правительства сообщали о состоявшемся телефонном разговоре между Меркель и Зеленским.

25 августа Меркель сказала, что Берлин и Париж стремятся как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России.

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