В четвертый раз. Зеленский позвонил Меркель

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
По словам посла, сегодняшний разговор президента и канцлера стал четвертым за последние месяцы.
Мельник отметил, что Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины.
Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и дальнейшие дипломатические усилия в рамках нормандского формата. Он отметил, что канцлер и президент согласились с тем, что минские соглашения должны быть полностью выполнены. Кроме того, Меркель проинформировала Зеленского о дискуссии по Украине на саммите G7 в Биаррице.
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