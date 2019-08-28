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В четвертый раз. Зеленский позвонил Меркель

В четвертый раз. Зеленский позвонил Меркель - Фото
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)
28.08.2019, 20:55

Говорили о Донбассе, нормандском формате и саммите G7

обновлено

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам посла, сегодняшний разговор президента и канцлера стал четвертым за последние месяцы.

Мельник отметил, что Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и дальнейшие дипломатические усилия в рамках нормандского формата. Он отметил, что канцлер и президент согласились с тем, что минские соглашения должны быть полностью выполнены. Кроме того, Меркель проинформировала Зеленского о дискуссии по Украине на саммите G7 в Биаррице.

  • 16 июля президент Украины и канцлер Германии обсудили по телефону Донбасс, военнопленных, транзит газа и инвестиции.
  • 25 августа Меркель сказала, что Берлин и Париж стремятся как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России. 

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Владимир Зеленский Ангела Меркель
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