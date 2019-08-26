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Трюдо и Меркель призвали Украину проводить реформы

Трюдо и Меркель призвали Украину проводить реформы - Фото
Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)
26.08.2019, 10:50

Лидеры Германии и Канады выразили свою поддержку нашей стране

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита G7 отметили важность проведения реформ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба канадского политика.

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"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ. Это является важной задачей для украинской власти в контексте недавних президентских и парламентских выборов", — отмечается в сообщении.

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Ангела Меркель выборы реформы g7 Джастин Трюдо
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