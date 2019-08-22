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Зеленский - Трюдо: Пока убивают украинцев - никакой G8 для РФ

Зеленский - Трюдо: Пока убивают украинцев - никакой G8 для РФ - Фото
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)
22.08.2019, 19:15

Лидеры Украины и Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике РФ после саммита G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил президента Владимира Зеленского в принципиальности позиции его страны о неприемлемости восстановления Большой восьмерки с участием РФ, пока она продолжает агрессию против Украины. Об этом речь шла во время телефонного разговора Зеленского и Трюдо, сообщает пресс-служба ОП.

Президент отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, "необходимо не возвращать Россию в Семерку, а заставлять ее выполнять свои обязательства".

Зеленский поблагодарил Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в G7, которую он продемонстрировал во время прошлогоднего саммита семерки в Канаде.

Трюдо и Зеленский договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике РФ и защиты интересов Украины после саммита G7 во Франции.

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Владимир Зеленский g7 канада Джастин Трюдо
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