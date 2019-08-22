Зеленский - Трюдо: Пока убивают украинцев - никакой G8 для РФ

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил президента Владимира Зеленского в принципиальности позиции его страны о неприемлемости восстановления Большой восьмерки с участием РФ, пока она продолжает агрессию против Украины. Об этом речь шла во время телефонного разговора Зеленского и Трюдо, сообщает пресс-служба ОП.

Президент отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, "необходимо не возвращать Россию в Семерку, а заставлять ее выполнять свои обязательства".

Зеленский поблагодарил Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в G7, которую он продемонстрировал во время прошлогоднего саммита семерки в Канаде.

Трюдо и Зеленский договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике РФ и защиты интересов Украины после саммита G7 во Франции.