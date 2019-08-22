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Меркель должна поставить Путина на место - посол

Меркель должна поставить Путина на место - посол - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (фото - EPA)
22.08.2019, 13:13

По словам Андрея Мельника, "санкции должны быть расширены, чтобы Путин понял, что надо наконец действовать"

Канцлер Германии Ангела Меркель должна использовать свой политический вес, чтобы указать президенту страны-агрессора России Владимиру Путину его место и достичь мира в Украине. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает Европейская правда.

Посол напомнил, что последняя "нормандская встреча" на высшем уровне состоялась еще три года назад.

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Он считает, что с тех пор Россия игнорировала выполнение минских договоренностей, поэтому необходима новая встреча, чтобы принудить Путина к миру.

"В этом федеральный канцлер Ангела Меркель, как и ранее, играет центральную роль, и мы, украинцы, надеемся, что она поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место и наконец достичь прогресса", - сказал дипломат в интервью немецкому региональному телеканалу MDR.

Он подчеркнул, что сейчас "снова нужна новая динамика, снова нужно давление".

"Санкции должны быть расширены, чтобы Путин понял, что надо наконец действовать, а не только выкручиваться", - подчеркнул посол.

  • 21 августа Меркель выступила категорически против возвращения России в состав Большой семерки.

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