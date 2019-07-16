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16.07.2019, 20:46

Зеленский и Меркель поговорили по телефону: о чем шла речь

Зеленский и Меркель поговорили по телефону: о чем шла речь - Фото
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (фото - president.gov.ua)

Обсудили Донбасс, военнопленных, транзит газа и инвестиции, сообщает пресс-служба президента

Сегодня, 16 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что собеседники говорили о Донбассе, в частности, положительно отозвались о результатах недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже. Ожидается, что эта встреча даст толчок деятельности трехсторонней контактной группы. 

Сообщается, что Зеленский и Меркель подчеркнули необходимость достижения прогресса в освобождении украинских заложников и политзаключенных, а также завершения разведения сил и средств в Станице Луганской, демонтажа фортификационных сооружений и разминирования.

Собеседники говорили о дальнейшем обеспечении транзита газа по территории Украины и перспективах реализации двусторонних инвестиционных проектов.

.Замруководителя Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что в ближайшее время состоится визит президента Владимира Зеленского в США, также встреча с Дональдом Трампом возможна в сентябре в Польше.

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Теги: Владимир Зеленский, Ангела Меркель
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