Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Донбассе пункты пропуска переходят на новый режим работы

В Донбассе пункты пропуска переходят на новый режим работы - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
29.08.2019, 08:34

Осенью пункты пропуска будут работать с 07:00 до 18:30

С 1 сентября контрольно-пропускные пункты пропуска в Донбассе перейдут на осенний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

В осенний период пропуск граждан через пункты пропуска будут осуществляться с 07:00 до 18:30:

  • Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск - КПВВ Золотое;
  • Горловка - Бахмут - КПВВ Майорск;
  • Донецк - Курахово - КПВВ Марьинка;
  • Донецк - Мариуполь (через Мариуполь) - КПВВ Новотроицкое;
  • Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь - КПВВ Гнутово (с. Пищевик)
  • Станица Луганская - Счастье - Новоайдар - КПВВ Станица Луганская.
  • 28 мая сообщалось, что контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе перешли на летний режим работы с 1 июня 2019 года, с 06:00 до 20:00.

Читайте также: Выяснилось, закроют ли Станицу на время ремонта моcта: фото

Напишите нам
Донбасс пункт пропуска график режим работы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 