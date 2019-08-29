В Донбассе пункты пропуска переходят на новый режим работы

С 1 сентября контрольно-пропускные пункты пропуска в Донбассе перейдут на осенний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
В осенний период пропуск граждан через пункты пропуска будут осуществляться с 07:00 до 18:30:
- Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск - КПВВ Золотое;
- Горловка - Бахмут - КПВВ Майорск;
- Донецк - Курахово - КПВВ Марьинка;
- Донецк - Мариуполь (через Мариуполь) - КПВВ Новотроицкое;
- Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь - КПВВ Гнутово (с. Пищевик)
- Станица Луганская - Счастье - Новоайдар - КПВВ Станица Луганская.
- 28 мая сообщалось, что контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе перешли на летний режим работы с 1 июня 2019 года, с 06:00 до 20:00.
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