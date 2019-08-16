Выяснилось, закроют ли Станицу на время ремонта моcта: фото

Виталий Комарницкий (фото - facebook.com/odalug)

Во время ремонта моста на линии разведения в Станице Луганской будет построен временный обходной мост. Об этом на пресс-конференции в Северодонецке заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, сообщает пресс-служба ведомства.

Это будет сделано специально для того, чтобы не останавливать работу единственного пункта пропуска в Луганской области.

О сроках выполнения работ Комарницкий сказал, что примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей.

Он уточнил, что сейчас нет проекта ремонта моста. Работы по разработке продолжаются.

"Я уже ознакомился с инфраструктурой КПВВ в Золотом, который готов к открытию, но с той стороны нас не слышат", - сказал Комарницкий.

Он подчеркнул, что ремонт моста в Станице Луганской - среди приоритетных задач.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Сейчас на КПВВ функционирует социальный автобус, который перевозит людей на отрезке длиной 800 метров, расширены площадки для пребывания людей и разворота транспортного средства.

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

6 августа один из главарей террористической организации ЛНР Владислав Дейнего пересек линию разграничения в Станице Луганской и зашел в серую зону, устроив провокацию.

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