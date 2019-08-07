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Провокация в Станице Луганской. Появились подробности инцидента

Провокация в Станице Луганской. Появились подробности инцидента - Фото
Деревянный мост в Станице-Луганской (фото - facebook/Дарка Олифер)
07.08.2019, 16:42

По словам главы Станично-Луганской РГА Юрия Золкина, "ни полиция, ни СБУ, ни военные, ни пограничники не имеют права находиться в серой зоне"

Глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что вчерашняя провокация одного из главарей терристов Владислава Дейнеги была второй попыткой пересечь линию разграничения. Об этом он сказал сегодня LIGA.net, комментируя вчерашний инцидент в серой зоне.

"Выяснилось, что якобы Дейнего вышел встречать сотрудников ООН сюда. У Дейнеги - это вторая попытка сюда прохода, он на прошлой неделе пытался пройти сюда, но там не было журналистов", - сказал Золкин.

Он рассказал подробности инцидента, уточнив, что съемочная группа 5 канала в тот момент снимала процесс разминирования возле моста.

"Мы пришли с 5 каналом, там до моста – наши разминируют, а дальше работают какие-то непонятные люди, у которых одни в одной форме, другие  в другой - российского образца как бы форма у всех однозначно. Мы пришли, стояли возле этого разлома, оператор начал снимать, как там расчищают…", - сказал Золкин.

Глава Станично-Луганской РГА уточнил, что они простояли не больше минуты. "С той стороны выходит Дейнего и к нам… Смотрит в лицо и молчит. Откуда я знаю, что у него в голове. Понятно, что террорист…Что делать? Это демилитаризованная зона, рядом сотрудника СБУ нет, полиции нет, военных, пограничников нет. У меня полтора десятка сотрудников МЧС-ников слева-справа работают, которые сразу же становятся заложниками", - объяснил Золкин.

Он подчеркнул, что инцидент произошел с серой зоне. "Это демилитаризованная зона, где запрещено комбатантам находиться. Там нет двоякого толкования, но комбатантам там запрещено находиться. Все, ни полиция, ни СБУ, ни военные, ни пограничники не имеют права там находиться, потому что это будет нарушение договоренностей", - отметил Золкин.

По его словам, он как глава райгосадминистрации контролирует процесс разминирования.

"Идет подготовка по восстановлению моста, нужно проверить наличие взрывоопасных предметов, при их обнаружении - уничтожить. Туда нужно выводить сотрудников ГСЧС, а глава райгосадминистрации, нравится это кому или не нравится, но он по своим обязанностям выступает как руководитель процесса разминирования", - добавил он, уточнив, что каждый день находится на месте разминирования.

6 августа один из главарей террористической организации ЛНР Владислав Дейнего пересек линию разграничения в Станице Луганской и зашел в серую зону, устроив провокацию.

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Владислав Дейнего провокация станица луганская юрий золкин
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