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В Донбассе засекли и ликвидировали группу диверсантов - журналист

В Донбассе засекли и ликвидировали группу диверсантов - журналист - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО
29.08.2019, 11:26

Короткий бой произошел ночью 29 августа

Воины полка "Азов" отбили атаку российских оккупационных войск под Горловкой. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. 

По его словам, оккупанты осуществили провокацию и обстреляли подразделения "Азова" в районе Горловки.

днако во время патрулирования "серой зоны" разведгруппа "Азова" обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя, 4 российских наемника уничтожены на месте, 1 тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь. Захвачены документы, оружие, произведена фото и видеофиксация попытки нарушения оккупационными войсками Минских соглашений и условий прекращения огня", - написал журналист. 

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Бутусов также подметил, что потерь с нашей стороны нет. 

"Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирия", заслуживают самых высоких государственных наград", - резюмировал журналист.

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война Донбасс полк азов Горловка
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