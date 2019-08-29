В Донбассе засекли и ликвидировали группу диверсантов - журналист

Воины полка "Азов" отбили атаку российских оккупационных войск под Горловкой. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
По его словам, оккупанты осуществили провокацию и обстреляли подразделения "Азова" в районе Горловки.
"Однако во время патрулирования "серой зоны" разведгруппа "Азова" обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя, 4 российских наемника уничтожены на месте, 1 тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь. Захвачены документы, оружие, произведена фото и видеофиксация попытки нарушения оккупационными войсками Минских соглашений и условий прекращения огня", - написал журналист.
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Бутусов также подметил, что потерь с нашей стороны нет.
"Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирия", заслуживают самых высоких государственных наград", - резюмировал журналист.
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