Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Бомбили свой город". Коллаборант сознался в обстрелах Ясиноватой

"Бомбили свой город". Коллаборант сознался в обстрелах Ясиноватой - Фото
Александр Ходаковский (скриншот из видеозаписи)
28.08.2019, 10:47

Александр Ходаковский уверяет, что гражданские "не пострадали", но это ложь: тогда в Ясиноватой почти ежедневно гибли мирные люди - из-за обстрелов

В 2014 году боевики гибридной российской армии обстреливали жилые кварталы города-сателлита Донецка Ясиноватой из реактивной артиллерии. В этом признался один из боевых главарей террористической организации ДНР Александр Ходаковский.

Боевик написал у себя во ВКонтакте (запрещенная в Украине российская соцсеть), что отдал приказ ударить по городу в августе 2014 года, так как там были подразделения ВСУ.

"Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами", - пишет террорист.

Смотрите также: ЧВК Вагнера в боях за Дебальцево: появилось новое видео

При этом с самого начала войны российские СМИ в РФ, Украине, на захваченных территориях и по всему миру несли пропаганду, что "ВСУ обстреливает мирные города Донбасса".

  • Ходаковский - бывший командир спецподразделения СБУ Альфа в Донецкой области, после захвата Россией Крыма и с началом войны в Донбассе предал присягу Украине и стал коллаборационистом российских оккупантов.
  • Ранее российский писатель и террорист "Захар" Прилепин бахвалился, что был командиром одного из подразделений гибридной армии РФ в Донбассе, которое совершило большое количество убийств.
  • Воевавшие в Донбасе ГРУшники в 2018 году получили государственные награды РФ.

Читайте также: "Ни славы, ни денег". Откровения десантника из РФ после Донбасса

Напишите нам
война Донбасс ясиноватая Александр Ходаковский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 