"Бомбили свой город". Коллаборант сознался в обстрелах Ясиноватой

Александр Ходаковский (скриншот из видеозаписи)

В 2014 году боевики гибридной российской армии обстреливали жилые кварталы города-сателлита Донецка Ясиноватой из реактивной артиллерии. В этом признался один из боевых главарей террористической организации ДНР Александр Ходаковский.

Боевик написал у себя во ВКонтакте (запрещенная в Украине российская соцсеть), что отдал приказ ударить по городу в августе 2014 года, так как там были подразделения ВСУ.

"Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами", - пишет террорист.

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При этом с самого начала войны российские СМИ в РФ, Украине, на захваченных территориях и по всему миру несли пропаганду, что "ВСУ обстреливает мирные города Донбасса".

Ходаковский - бывший командир спецподразделения СБУ Альфа в Донецкой области, после захвата Россией Крыма и с началом войны в Донбассе предал присягу Украине и стал коллаборационистом российских оккупантов.

Ранее российский писатель и террорист "Захар" Прилепин бахвалился, что был командиром одного из подразделений гибридной армии РФ в Донбассе, которое совершило большое количество убийств.

Воевавшие в Донбасе ГРУшники в 2018 году получили государственные награды РФ.

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