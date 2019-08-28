"Бомбили свой город". Коллаборант сознался в обстрелах Ясиноватой

В 2014 году боевики гибридной российской армии обстреливали жилые кварталы города-сателлита Донецка Ясиноватой из реактивной артиллерии. В этом признался один из боевых главарей террористической организации ДНР Александр Ходаковский.
Боевик написал у себя во ВКонтакте (запрещенная в Украине российская соцсеть), что отдал приказ ударить по городу в августе 2014 года, так как там были подразделения ВСУ.
"Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами", - пишет террорист.
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При этом с самого начала войны российские СМИ в РФ, Украине, на захваченных территориях и по всему миру несли пропаганду, что "ВСУ обстреливает мирные города Донбасса".
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