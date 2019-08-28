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В оккупированном Донбассе готовятся к переписи: что известно

В оккупированном Донбассе готовятся к переписи: что известно - Фото
Центр Луганска (фото - LIGA.net)
28.08.2019, 14:40

Источники LIGA.net подтвердили факт переписи жителей в захваченном гибридными войсками РФ Донбассе

Во временно оккупированном Донбассе боевики готовятся к переписи населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Командование российских оккупационных войск под видом подготовки к так называемой переписи населения в октябре этого года начало уточнения мобилизационного ресурса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

По данным ГУР, специально привлекли военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. "Собранную информацию предусмотрено внести в общую базу данных до начала переписи", - уточняется в сообщении.

Источники LIGA.net подтвердили информацию о переписи жителей этой осенью. "Людей в городе мало, то ли это связано с летом, то уехали многие, улицы пустые, им нужно все пересчитать, чтобы показать "нужную" картинку по телеку", - сказал местный житель Луганска Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник не исключил, что таким образом боевики пытаются выяснить количество пустых брошенных квартир.

  • 29 апреля 2019 года опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

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боевики Донбасс Луганск перепись населения
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