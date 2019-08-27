У Зеленского озвучили позицию о переходе армии на контракт

Анна Коваленко и Курт Волкер на праздновании Дня независимости Украины (Фото: Anna Kovalenko/Facebook)

Форма комплектования армии останется смешанной, заявила избранная народным депутатом от партии Слуга народа Анна Коваленко в интервью Левому берегу.

"Форму комплектования армии оставим смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы О воинской обязанности и военной службе, Об альтернативной службе, готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и гражданского резерва", - рассказала Коваленко.

Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтерка, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.

Читайте также: 100 дней Зеленского: абсолютная власть и полная неопределенность