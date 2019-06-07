Зеленский о Донбассе: Наша армия будет отвечать со всей мощью

Владимир Зеленский в зоне ООС (фото - president.gov.ua)

На обстрелы со стороны гибридных российский войск в Донбассе "наша армия будет отвечать со всей мощью". Такие слова главы государства Владимира Зеленского об эскалации на востоке приводит сайт Администрации президента.

"Обстрелы украинских военных (со стороны боевиков, - ред.) - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные Силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией", - подчеркнул он.

После переговоров 5 июня с властями РФ глава украинской делегации в Минске Леонид Кучма предложил "не стрелять в ответ" в Донбассе. Позднее у Зеленского заявили, что эта фраза "вырвана из контекста", хотя в сообщении пресс-службы АП это было не так. Кучма затем пояснил, что это было его "личное мнение, и решение за президентом".

Зеленский подтвердил приверженность Украины нахождению мирного решения ситуации с войной.

"На дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - резюмировал президент. Он считает, что Россия "частично потеряла контроль над наемниками".

В результате обострения на фронте только за минувшие сутки погибли четверо военных, 10 бойцов ранены или травмированы.

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