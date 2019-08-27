"Бессрочное перемирие". Боевики проводят ротацию в Донбассе - ГУР

Боевики начали в военных частях очередную ротацию во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
"Ротации не подлежат военнослужащие, призванные на военную службу по программе досрочного освобождения из мест лишения свободы. В связи с этим, командиры подразделений оккупантов в срочном порядке уточняют и подают по команде списки военнослужащих, которые привлекались к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.
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