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"Бессрочное перемирие". Боевики проводят ротацию в Донбассе - ГУР

"Бессрочное перемирие". Боевики проводят ротацию в Донбассе - ГУР - Фото
Донецк. (иллюстративное фото - LIGA.net)
27.08.2019, 13:30

По данным украинской разведки, уточняются списки террористов, которые привлекались к уголовной ответственности

Боевики начали в военных частях очередную ротацию во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Ротации не подлежат военнослужащие, призванные на военную службу по программе досрочного освобождения из мест лишения свободы. В связи с этим, командиры подразделений оккупантов в срочном порядке уточняют и подают по команде списки военнослужащих, которые привлекались к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

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