"Бессрочное перемирие". Погиб украинский военный, трое ранены

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25 августа в районе проведения операции объединенных сил во время обстрелов боевиками четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Во время эвакуации в медицинское учреждение один из них от полученных ранений скончался", - подчеркнули в пресс-центре.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.

С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.

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