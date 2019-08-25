Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Бессрочное перемирие". Погиб украинский военный, трое ранены

"Бессрочное перемирие". Погиб украинский военный, трое ранены - Фото
Фото: depositphotos.com
25.08.2019, 14:03

Троих военных госпитализировали

25 августа в районе проведения операции объединенных сил во время обстрелов боевиками четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Во время эвакуации в медицинское учреждение один из них от полученных ранений скончался", - подчеркнули в пресс-центре.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

Читайте также: Сайдик назвал последнее перемирие в Донбассе "самым действенным"

Напишите нам
оос погибший военный
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 