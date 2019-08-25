"Бессрочное перемирие". Погиб украинский военный, трое ранены

25 августа в районе проведения операции объединенных сил во время обстрелов боевиками четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"Во время эвакуации в медицинское учреждение один из них от полученных ранений скончался", - подчеркнули в пресс-центре.
Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.
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