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Военные показали захваченного в плен диверсанта - фото

Военные показали захваченного в плен диверсанта - фото - Фото
Иллюстративное фото: 93-я ОМБр
30.08.2019, 12:42

Короткий бой произошел ночью 29 августа

29 августа воины полка "Азов" отбили атаку российских оккупационных войск под ГорловкойВ ходе короткого боя, четыре российских наемника уничтожены на месте, один тяжело ранен и взят в плен, ему была оказана помощь. Об этом сообщает пресс-центр полка

"Боевик рассказал, что служит во втором взводе второй роты первого батальона третьей бригады "ДНР". Наемник рассказал, что их группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады. Он неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно", - говорится в сообщении "Азова". 

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По словам наемника, на передовую их отправляют в качестве наказания.

Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами. 

Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода согласно минского договоренностям, размещены на территории гражданских объектов.

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война Донбасс полк азов Горловка диверсант
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