Военные показали захваченного в плен диверсанта - фото

Иллюстративное фото: 93-я ОМБр

29 августа воины полка "Азов" отбили атаку российских оккупационных войск под Горловкой. В ходе короткого боя, четыре российских наемника уничтожены на месте, один тяжело ранен и взят в плен, ему была оказана помощь. Об этом сообщает пресс-центр полка.

"Боевик рассказал, что служит во втором взводе второй роты первого батальона третьей бригады "ДНР". Наемник рассказал, что их группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады. Он неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно", - говорится в сообщении "Азова".

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По словам наемника, на передовую их отправляют в качестве наказания.

Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами.

Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода согласно минского договоренностям, размещены на территории гражданских объектов.

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