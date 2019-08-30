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Военные трех стран приехали в Донбасс: что сказали - фото

Военные трех стран приехали в Донбасс: что сказали - фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
30.08.2019, 11:17

По данным штаба ООС, иностранцы встретились с военными Нацгвардии

Иностранная делегация посетила гвардейцев, выполняющих служебно-боевые задачи в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Военнослужащих Национальной гвардии посетили представители международной делегации из Дании, Норвегии и Канады.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"На протяжении последних пяти лет, я вижу, как меняется и совершенствуется Национальная гвардия и Вооруженные Силы, поэтому от себя лично хочу поблагодарить за все усилия, которые вы прикладываете ради мира в Украине", - отметил руководитель иностранной группы от Дании подполковник Йенс Херт.

  • 27 августа Главное управление разведки Минобороны сообщало, что боевики начали в военных частях очередную ротацию во временно оккупированном Донбассе.

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