Военные трех стран приехали в Донбасс: что сказали - фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Иностранная делегация посетила гвардейцев, выполняющих служебно-боевые задачи в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Военнослужащих Национальной гвардии посетили представители международной делегации из Дании, Норвегии и Канады.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"На протяжении последних пяти лет, я вижу, как меняется и совершенствуется Национальная гвардия и Вооруженные Силы, поэтому от себя лично хочу поблагодарить за все усилия, которые вы прикладываете ради мира в Украине", - отметил руководитель иностранной группы от Дании подполковник Йенс Херт.

оевики начали в военных частях очередную ротацию во временно оккупированном Донбассе. 27 августа Главное управление разведки Минобороны сообщало , что б

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