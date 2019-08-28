Коломойский объяснил, как Зеленский может закончить войну

Игорь Коломойский (фото: depositphotos.com)

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может предложить России снять часть санкций, которые касаются Донбасса, чтобы закончить гибридную войну. Об этом он заявил в интервью Цензор. Нет.

Отвечая на вопрос, как президент Владимир Зеленский собирается закончить войну в Донбассе, Коломойский сказал: "Нет войны на Донбассе. Есть конфликт. Официально война не объявлена – значит, конфликт. У нас даже российские войска, когда вторглись, то войну не объявили. Мы оккупированы, да. Но основой всего находится гражданский конфликт. Гражданский конфликт надо политическими методами снять с повестки дня – и тогда российским войскам придется сваливать. Вот, почему я говорю сейчас о конфликте – с политической точки зрения".

Говоря о том, какова дальнейшая стратегия принуждения президента страны- агрессора России Владимира Путина к миру после того, как, возможно, Зеленский подпишет новые минские и сможет обменять часть пленных, Коломойский сказал: "Третий этап – прекращение стрельбы. Это все в принципе реализуемо - но это ж не решение вопроса. Мы можем добиться прекращения стрельбы тогда, когда покажем всем путь как выйти из этого конфликта".

Коломойский убежден, что россияне реально страдают от введения санкций.

"Поэтому, я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - объяснил олигарх.

Коломойский назвал условия, при которых могут быть сняты санкции против России по Донбассу.

"Три условия: когда в Донбассе наступил мир – это раз, когда Россия выведет свои войска – это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей – это три. После выполнения условий санкции снимаются", - уточнил он.

назвал гибридную войну России против Украины в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом" - так, как это шестой год подряд делает Кремль. 4 июля 2019 года Коломойский

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