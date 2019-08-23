СБУ: В Донбассе разоблачены двое информаторов террористов

Здание СБУ (Фото: пресс-служба СБУ)

В контрразведке Службы безопасности сообщили о пресечении деятельности двух украинских гражданок, которые обеспечивали террористов оккупированной части Луганской области разведывательными данными о подразделениях задействованных в операции Объединенных сил. Соответствующая информация опубликована на сайте СБУ.

По данным правоохранителей, жительница подконтрольной украинской власти территории Луганской области подозревается в том, что собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил.

В СБУ пишут, что полученные данные подозреваемая передавала другой гражданке Украины, которую подозревают в том, что она является боевиком террористической организации ЛНР.

Правоохранители заявляют, что сообщили обеим гражданкам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Материалы дела переданы в суд.

19 августа в Киевской области разоблачили боевика террористической организации ДНР.

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