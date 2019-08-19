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СБУ разоблачила бывшего военного, который сбывал оружие: фото

СБУ разоблачила бывшего военного, который сбывал оружие: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
19.08.2019, 12:41

По данным СБУ, изъятые боеприпасы украдены из воинских частей в районе проведения операции объединенных сил

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины установили, что местный житель, бывший военнослужащий, проходивший службу в районе проведения АТО, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что мужчина подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области. Во время обыска были изъяты пистолеты  "Маузер" и "Экол", почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие.

Фото: ssu.gov.ua

По информации СБУ, изъятые боеприпасы украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками в Одессу для дальнейшей реализации.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса, продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу", - уточнили в пресс-службе. Начата экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

  • 18 мая сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих Вооруженных Сил.
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оружие сбу одесса
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