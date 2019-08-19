"Разочаровался и уехал". Под Киевом задержали боевика: фото

Задержанный СБУ боевик ДНР (Фото: Служба безопасности Украины)

В Киевской области разоблачили боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В спецслужбе установили, что задержанный житель Харцызска в 2014 году три месяца проходил "военную службу" в гибридной армии России на востоке Украины. В составе группировки он, по данным СБУ, охранял штаб боевиков, а также участвовал в учениях совместно с российскими военными.

"Главарями террористической группировки он также привлекался к дежурствам на блокпостах и ​​боевому дежурству на позициях вблизи линии разграничения. Мужчина быстро разочаровался в "идеалах" террористов и почти два года работал на шахте, после чего решил переехать в Киевскую область", - сообщили в спецслужбе.

Как уточняется, у задержанного во время обыска нашли телефоны и компьютеры с перепиской, которая свидетельствует о его принадлежности к боевикам. Ему сообщили о подозрении в создании террористической группы или организации.

"Злоумышленник полностью признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях", - добавили в СБУ.

Ранее СБУ задержала боевика террористической организации ЛНР.

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