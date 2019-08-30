Правозащитница займется информполитикой в Крыму и Донбассе

Александра Дворецкая - Александр Волчанский - Facebook

Правозащитница из Крыма Александра Дворецкая назначена координатором Офиса разработки гуманитарной политики. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook.

По словам Бородянского, Дворецкая будет заниматься "гуманитарной и информационной политикой временно оккупированных территорий".

Дворецкая - правозащитница, соосновательница благотворительного фонда Восток-SOS, который занимается защитой прав переселенцев и жителей временно оккупированных территорий. До марта 2014 года возглавляла Крымский правозащитный центр "Действие". Входила в Экспертный совет парламентского комитета по правам человека.

На досрочных выборах в Верховную Раду Дворецкая баллотировалась от партии Голос, 29 номер в списке.