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Правозащитница займется информполитикой в Крыму и Донбассе

Правозащитница займется информполитикой в Крыму и Донбассе - Фото
Александра Дворецкая - Александр Волчанский - Facebook
30.08.2019, 10:17

Александра Дворецкая стала координатором Офиса разработки гуманитарной политики

Правозащитница из Крыма Александра Дворецкая назначена координатором Офиса разработки гуманитарной политики. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook.

По словам Бородянского, Дворецкая будет заниматься "гуманитарной и информационной политикой временно оккупированных территорий".

Дворецкая - правозащитница, соосновательница благотворительного фонда Восток-SOS, который занимается защитой прав переселенцев и жителей временно оккупированных территорий. До марта 2014 года возглавляла Крымский правозащитный центр "Действие". Входила в Экспертный совет парламентского комитета по правам человека.

На досрочных выборах в Верховную Раду Дворецкая баллотировалась от партии Голос, 29 номер в списке.

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временно оккупированные территории Александра Дворецкая
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