Пристайко: Санкционный фронт против РФ продолжает давать трещины

Вадим Пристайко (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разговоры о возможном восстановлении "Большой восьмерки" - это свидетельство продолжающегося ослабления санкционного фронта против России. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt, размещенном на сайте посольства Украины в Германии.

По мнению Пристайко, санкционный фронт против РФ ослаб, когда России вернули право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы: "Это прослеживается и в других сферах. То, что начинаются разговоры о возвращении России к "Группе семи" является следующим признаком трещин фронта".