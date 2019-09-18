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Пристайко: Санкционный фронт против РФ продолжает давать трещины

Пристайко: Санкционный фронт против РФ продолжает давать трещины - Фото
Вадим Пристайко (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)
18.09.2019, 16:24

Министр иностранных дел, что санкционный фронт против России ослаб, когда РФ вернули право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разговоры о возможном восстановлении "Большой восьмерки" - это свидетельство продолжающегося ослабления санкционного фронта против России. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt, размещенном на сайте посольства Украины в Германии.

По мнению Пристайко, санкционный фронт против РФ ослаб, когда России вернули право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы: "Это прослеживается и в других сферах. То, что начинаются разговоры о возвращении России к "Группе семи" является следующим признаком трещин фронта". 

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