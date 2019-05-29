Не пророссийский. Парламент Латвии выбрал нового президента

Эгилс Левитс (фото - EPA)

Сегодня, 29 мая, парламент Латвии на специальном заседании избрал новым президентом страны Эгилса Левитса. Его поддержал 61 из 93 депутатов в первом раунде голосования, передает Delfi.

Ранее он был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, министром юстиции Латвии и судьей Европейского суда по правам человека. Левитс также являеся соавтором концепции Декларации о восстановлении независимости Латвии 4 мая 1990 года и преамбулы к Конституции страны.

По конституции Латвии, президента выбирают депутаты Сейма, избранный глава государства не может занимать более двух сроков подряд. Действующий президент Раймонд Вейонис, которому избранный президент проиграл в 2015-м, баллотироваться повторно не будет.

Читайте также: В президенты Латвии идут три кандидата: пророссийских нет