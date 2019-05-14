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14.05.2019, 19:45

В президенты Латвии идут три кандидата: пророссийских нет

В президенты Латвии идут три кандидата: пророссийских нет - Фото
Фото: pixabay.com

Лидирует на данный момент судья Суда ЕС Эгил Левитс

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На выборы президента Латвии выдвинуто три кандидатуры: правящая коалиция выдвинула судью Суда ЕС Эгила Левитса, Союз зеленых и крестьян - омбудсмена Юриса Янсонса, депутаты внутренней оппозиции партии KPV LV - депутата Юриса Шмитса. Об этом сообщает местное издание Delfi.

Для избрания президента Латвии в Сейме необходим 51 голос. Дата выборов окончательно еще не определена.

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Партия Согласие, которая считается пророссийского, своего кандидата не выдвинула.

Левитс на сегодняшний день может собрать поддержку 55 депутатов и лидирует в президентской гонке.

13 мая стало известно, что бывший министр финансов Ингрида Шимоните и литовский экономист Гитанас Науседа проходят во второй тур выборов президента Литвы.

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Теги: выборы, президент, Латвия
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