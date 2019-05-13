Выборы президента в Литве: кто выходит во второй тур

Фото: EPA

Во второй тур президентских выборов в Литве должны пройти экономист Гитанас Науседа и депутат, экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты, сообщает Delfi.

По данным подсчета голосов с 1415 участков из 1972, Науседа набрал 31,33% голосов.

Реклама

За кандидата оппозиционных консерваторов проголосовали 25,13% избирателей, премьер Саулюс Сквярнялис остается третьим с 23,78% голосов.

Второй тур президентских выборов состоится 26 мая одновременно с выборами в Европарламент.

12 мая в Литве проходили президентские выборы и два референдума - о двойном гражданстве и о сокращении числа членов парламента. За победу боролась тройка фаворитов: бывший министр финансов Ингрида Шимоните, экономист, экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Наусед и премьер-министр Саулюс Сквернялис.