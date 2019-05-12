В Литве проходят выборы президента: второго тура не избежать

Фото: EPA

12 мая в Литве проходят президентские выборы и два референдума - о двойном гражданстве и о сокращении числа членов парламента. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"По сравнению с предыдущими президентскими выборами, когда в ходе кампании был один явный лидер - Даля Грибаускайте, нынешние отличаются тем, что за победу борется тройка фаворитов: бывший министр финансов Ингрида Шимоните, экономист, экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Наусед и премьер-министр Саулюс Сквернялис", - объясняет расстановку сил вильнюсский политолог Мажвидас Ястрамскис.

Реклама

Для избрания президентом уже в первом туре необходимо набрать более половины голосов от общего числа избирателей (их в Литве около 2,5 млн). Если это не удается никому из кандидатов, проводится второй тур с участием двух претендентов, добившихся наибольшей поддержки. Для победы во втором туре уже достаточно более половины голосов принявших участие в выборах.

По данным соцопросов, проведенных компанией Spinter tyrimai, второго тура не избежать. Социологи выяснили, что в конце апреля за Шимоните готовы были проголосовать 26,2% литовцев (в марте - 24,8%), за Науседа - 24,6% (27,9%), за Сквернялиса - 16,6% (14,5%).

Грибаускайте покинет президентский пост после двух каденций.

Помимо президентских выборов 12 мая литовцы могут проголосовать на сразу двух референдумах - о двойном гражданстве и о сокращении численности депутатов парламента.

7 декабря 2018 года Литва ввела национальные санкции против россиян, которые несут ответственность за агрессию России против украинских кораблей в Керченском проливе.