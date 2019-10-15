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Суд в Латвии разрешил конфискацию $30 млн экс-чиновников Украины

Суд в Латвии разрешил конфискацию $30 млн экс-чиновников Украины - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)
15.10.2019, 11:59

Возвращать преступные активы в Украину будут после решения на межправительственном уровне

Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше $30 млн, которые "связывают с бывшими украинскими чиновниками". Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

ГПУ не уточняет, идет ли речь об окружении беглого экс-президента Виктора Януковича, однако пишет, что принято решение о конфискации активов, которые арестовали по запросу ГПУ еще в начале 2015 года.

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"Вопрос возврата преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне", - резюмировали в ведомстве у Руслана Рябошапки.

Справка. 28 марта 2017 года Краматорский суд Донецкой области разрешил конфискацию ~$1,5 млрд в офшорных компаниях. В ГПУ заявили, что это "деньги Януковича и его окружения". Средства были зачислены на счета Госказначейства. На то время президент Петр Порошенко рассказал, куда они пошли.

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