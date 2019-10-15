Суд в Латвии разрешил конфискацию $30 млн экс-чиновников Украины

Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше $30 млн, которые "связывают с бывшими украинскими чиновниками". Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

ГПУ не уточняет, идет ли речь об окружении беглого экс-президента Виктора Януковича, однако пишет, что принято решение о конфискации активов, которые арестовали по запросу ГПУ еще в начале 2015 года.

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"Вопрос возврата преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне", - резюмировали в ведомстве у Руслана Рябошапки.

Справка. 28 марта 2017 года Краматорский суд Донецкой области разрешил конфискацию ~$1,5 млрд в офшорных компаниях. В ГПУ заявили, что это "деньги Януковича и его окружения". Средства были зачислены на счета Госказначейства. На то время президент Петр Порошенко рассказал, куда они пошли.

Весной 2017 года латвийский суд оставил под конфискацией $26 млн экс-нардепа Юрия Иванющенко.

В сентябре 2016-го это же суд конфисковал 50 млн евро, проходивших по делу о хищениях из бюджета Украины: СМИ писали тогда о "средствах Сергея Арбузова".

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