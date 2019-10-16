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Опубликована программа визита Зеленского в Латвию

Опубликована программа визита Зеленского в Латвию - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
16.10.2019, 10:01

Официальная церемония начнется в 10:30

16 октября президент Владимир Зеленский посетит Латвию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Латвии. 

Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньш.

В Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

В пресс-службе опубликовали программу визита для СМИ: 

10.30 – Официальная церемония встречи президента Владимира Зеленского и госпожи Елены Зеленской

10.45 – Запись президента Зеленского в Книге почетных гостей.

10.50 – Переговоры делегаций Украины и Латвии. 

12.00–12.30 – Пресс-конференция президента Эгилса Левитса и президента Зеленского.

12.40 – Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы. 

13.00 – Встреча президента Зеленского с председателем Сейма Инарой Мурниецей. 

14.30 – Встреча президента Зеленского с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

15.25 – Президент Зеленский посещает Рижскую украинскую среднюю школу. 

16.10 – Президент Зеленский посещает музей оккупации Латвии.

17.00 – Осмотрит президентом Зеленским памятника украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко и встреча с представителями украинской диаспоры.

17.40 – Президент Зеленский открывает памятную доску в честь создания первой дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Риге в 1920 году.

  • Вчера суд в Латвии разрешил конфискацию $30 млн экс-чиновников Украины.
  • 10 октября сообщалось, что Зеленский собирается посетить Латвию. 
  • 7 октября 2019 года сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Латвии выступают за сохранение европейских санкций против страны-агрессора РФ  до полного выполнения Москвой минских соглашений.

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