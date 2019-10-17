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У Зеленского извинились за то, что перепутали Латвию с Литвой

У Зеленского извинились за то, что перепутали Латвию с Литвой - Фото
Президент Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс (фото - пресс-служба Офиса президента)
17.10.2019, 12:05

По словам замглавы ОП, сотрудника, который совершил ошибку, привлекли к дисциплинарной ответственности

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко извинился в Facebook за то, что на официальном Facebook-аккаунте ОПУ перепутали Латвию с Литвой.

"Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе с соцсетями, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - написал чиновник.

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Справка. Вчера на Facebook-аккаунте ОПУ появился пост с кадрами "визита Зеленского в Литву", хотя президент находился в Латвии.

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Владимир Зеленский литва Латвия Кирилл Тимошенко офис президента
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