У Зеленского извинились за то, что перепутали Латвию с Литвой

Президент Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс (фото - пресс-служба Офиса президента)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко извинился в Facebook за то, что на официальном Facebook-аккаунте ОПУ перепутали Латвию с Литвой.

"Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе с соцсетями, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - написал чиновник.

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Справка. Вчера на Facebook-аккаунте ОПУ появился пост с кадрами "визита Зеленского в Литву", хотя президент находился в Латвии.

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