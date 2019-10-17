В Риге рядом с Зеленским задержали псевдожурналистов из РФ – СМИ

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Риге были задержаны россияне, которые выдавали себя за журналистов, и пытались задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает с места события корреспондент Укринформ.

Инцидент произошел после возложения цветов к памятнику Свободы украинским лидером и его латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

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Сообщается, что Зеленский подошел к толпе, чтобы пообщаться. К нему протолкались двое мужчин с кинокамерой и без опознавательных знаков СМИ. Они начали спрашивать у Зеленского: "Что с нормандским форматом?".

Полиция тут же их задержала. Россияне оправдывались, что они якобы журналисты российского медиа НТВ, однако ни аккредитации, ни направления от СМИ у них не было. Позже выяснилось, что они пребывают на территории Латвии по туристической визе - и не могут вести в Риге трудовую деятельность, в том числе освещать мероприятие.

Полиция задержала "журналистов" для выяснения обстоятельств.

16 октября Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом.

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