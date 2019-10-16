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Зеленский в Риге интересовался незаконными активами экс-власти

Зеленский в Риге интересовался незаконными активами экс-власти - Фото
Владимир Зеленский и Эгилс Левитс (фото - пресс-служба президента)
16.10.2019, 15:19

Латвийский президент Эгилс Левитс уточнил, что надо дождаться решения суда - и только потом возвращать "похищенные" средства

Президент Владимир Зеленский обсудил латвийским коллегой Эгилсом Левитсом возвращение связанных с украинским экс-чиновниками средств преступного происхождения из латвийских банков в Украину. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, в этой сфере украинская власть "настроена на активное двустороннее сотрудничество".

"Это касается и вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию", - сказал президент во время визита в Ригу.

Левитс отметил, что "необходимо подождать решения суда". По его словам, существует договоренность, что Украина должна предоставить необходимые доказательства для таких процедур.

Вчера суд в Латвии разрешил конфискацию $30 млн "денег окружения Януковича".

Справка. 28 марта 2017 года Краматорский суд Донецкой области разрешил конфискацию ~$1,5 млрд в офшорных компаниях. В ГПУ заявили, что это "деньги Януковича и его окружения". Средства были зачислены на счета Госказначейства. На то время президент Петр Порошенко рассказал, куда они пошли.

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Владимир Зеленский деньги януковича спецконфискация Эгилс Левитс
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