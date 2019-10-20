Зеленский едет в Японию: чем там займется

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

21-24 октября президент Владимир Зеленский посетит Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в программе визита также предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством японского агентства международного развития и японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Кроме того запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами зарубежных стран.

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