Фукусима и ЧАЭС. Японцы помогут реабилитировать зону Чернобыля

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Университет Фукусимы и Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) подписали Меморандум о научно-техническом сотрудничестве в сфере улучшения радиационного контроля на территории зоны отчуждения. Об этом сообщает в Facebook Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что при поддержке ГАЗО Украина и Япония расширяют сотрудничество в сфере радиоэкологического мониторинга и прогнозирования.

Украинские и японские ученые будут изучать радиационное загрязнение экосистем зоны отчуждения и на основе полученных данных разрабатывать рекомендации по оптимальному зонированию этой территории и ее реабилитации.

Улучшение системы мониторинга и прогнозирования позволит оперативно получать более достоверную информацию о радиационном состоянии окружающей среды, что особенно важно во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, полученные данные могут быть использованы для определения "границы" между Чернобыльским заповедником и территорией специального промышленного использования.

Научно-техническое сотрудничество будет осуществляться по программе "Научное и научно-техническое партнерство для устойчивого развития" (SATREPS).

В рамках проекта предусмотрено изучение гидрологических объектов зоны отчуждения, их состояние и загрязнение, исследование загрязнения залежей, лесных массивов и атмосферы.

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