Япония назвала условия размещения на Курилах военных баз США

Синдзо Абэ (фото - EPA) Фото: EPA

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи Японии островов Южных Курил, создание там военных баз США будет возможно только после согласия Токио. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российские СМИ.

США имеют право размещать свои военные базы на территории Японии, но в случае Курильских островов место должно быть согласовано с японским правительством, считает Абэ.

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При этом Абэ не ответил на вопросы журналистов, которые спросили про обсуждение этого вопроса с российской стороной. Премьер-министр отметил, что такие комментарии могут негативно повлиять на ход переговоров.

Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. СССР аннексировал их по итогам Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась от этого предложения.

21 января сообщалось, что Япония может заключить мирный договор с Россией, если та передаст ей два из четырех Курильских островов: Шикотан и Хабомаи. Что касается Итурупа и Кунашира, их передача сейчас выглядит нереалистично, считает Синдзо Абэ.