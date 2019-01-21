Япония назвала условие заключения мирного договора с Россией

Синдзо Абэ (фото - EPA)

Япония может заключить мирный договор с Россией, если та передаст ей два из четырех Курильских островов. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Острова Шикотан и Хабомаи должны быть переданы Японии, убежден Абэ. Что касается Итурупа и Кунашира, их передача сейчас выглядит нереалистично.

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Премьер вынесет окончательное решение после оценки общественного мнения, сообщает издание.

Напомним, вчера в российском Хабаровске прошли акции протеста против возможной передачи Японии части Курил.

По словам протестующих, их "деды проливали кровь" за Курилы. К тому же, острова - одно из лучших мест для вылова рыбы, потому отдавать их Японии "ни за что", по их же мнению, не стоит.

Также протестующие приняли специальную резолюцию, в которой призвали начать праздновать победу во Второй мировой войне над Японией и решать вопросы о передаче российских земель только с учетом мнения граждан РФ.

Напомним, в сентябре 2018 года президент страны-агрессора Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор.

Япония отказалась от предложения России.

Из-за "островного спора" страны до сих пор не подписали мирный договор.