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20.01.2019, 17:50

"Путина долой, Курилы наши": в РФ не хотят соглашения с Японией

"Путина долой, Курилы наши": в РФ не хотят соглашения с Японией - Фото
Фото: RFE/RL

По словам протестующих, России не стоит "ни за что" отдавать Курильские острова, за которые их "деды проливали кровь"

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Сегодня в российском Хабаровске прошли акции протеста против возможной передачи Японии части Курильских островов. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По информации источника, на улицы вышли около 500 человек; митинг был согласован с местными властями.

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По словам протестующих, их "деды проливали кровь" за Курилы. К тому же, острова - одно из лучших мест для вылова рыбы, потому отдавать их Японии "ни за что", по их же мнению, не стоит.

"Если власть увидит, что нас много, они к нам прислушаются, и не смогут себе позволить так просто раздавать наши земли", – отметила одна из участниц митинга.

Также протестующие приняли специальную резолюцию, в которой призвали начать праздновать победу во Второй мировой войне над Японией и решать вопросы о передаче российских земель только с учетом мнения граждан РФ.

Фото: RFE/RL

Спор между Россией и Японией касается четырех южных Курильских островов, которые японцы называют своими "северными территориями": Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор.

Япония отказалась от предложения России.

Из-за "островного спора" РФ и Япония до сих пор не подписали мирный договор. 

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Теги: Курильские острова, протесты, япония
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