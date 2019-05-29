Трамп о визите в Японию: Большой прогресс на многих фронтах

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп назвал официальный визит в Японию "успешной поездкой". Об этом Трамп сообщил у себя Twitter.

По его словам, сторонам удалось достигнуть большого прогресса во многих направлениях переговоров.

"Вернулись из Японии после очень успешной поездки. Большой прогресс на многих фронтах. Великая страна с прекрасным лидером премьер-министром Абэ!" - отметил Трамп.

26 мая Трамп стал первым американским лидером, который посетил турнир по сумо в Японии, а после поднялся на ринг-дохё, чтобы вручить специальный президентский кубок победителю. Трамп повстречался с японским императором Нарухито, который отрекся от престола 30 апреля.