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29.05.2019, 07:07

Трамп о визите в Японию: Большой прогресс на многих фронтах

Трамп о визите в Японию: Большой прогресс на многих фронтах - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Поездка я Японию длилась четыре дня

Президент США Дональд Трамп назвал официальный  визит в Японию "успешной поездкой". Об этом Трамп сообщил у себя  Twitter.

По его словам, сторонам удалось достигнуть большого прогресса во многих направлениях переговоров.

"Вернулись из Японии после очень успешной поездки. Большой прогресс на многих фронтах. Великая страна с прекрасным лидером премьер-министром Абэ!" - отметил Трамп.

26 мая Трамп стал первым американским лидером, который посетил турнир по сумо в Японии, а после поднялся на ринг-дохё, чтобы вручить специальный президентский кубок победителю. Трамп повстречался с японским императором Нарухито, который отрекся от престола 30 апреля.

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Теги: дональд трамп, япония, синдзо абэ, поездка
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