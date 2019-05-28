В минувшее воскресенье Дональд Трамп стал первым американским лидером, который посетил турнир по сумо в Японии, а после поднялся на ринг-дохё, чтобы вручить специальный президентский кубок победителю. Об этом рассказал местный канал NHK.

С помощью одного из маршалов церемонии на арене Рёгоку Кокугикан Трамп передал трофей с фигуркой белоголового орлана 25-летнему Асанояме Хидеки, который при росте 187 см весит под 180 кг.

До этого Трамп с женой Меланией вместе с японским премьером Синдзо Абэ, который был с супругой Акие, наблюдали за перипетиями необычных для западного зрителя состязаний.

Видео: VOA News

Кроме того, Трамп повстречался с японским императором Нарухито, который отрекся от престола 30 апреля.

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